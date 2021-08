„Cancel Me“: Monty Python-Star John Cleese nimmt Cancel Culture aufs Korn

Anzeige

Der britische Schauspieler John Cleese arbeitet an einer Doku-Serie über die sogenannte Cancel Culture für den britischen Sender Channel 4.

Das frühere Mitglied der Komikergruppe Monty Python will darin nach eigenen Angaben der Frage auf den Grund gehen, „warum eine neue „woke“-Generation die Regeln dessen, was gesagt werden kann und was nicht, neu definieren will“, wie der „Guardian“ aus einer Mitteilung zitierte.

In der Sendung mit dem Titel „Cancel Me“ sollten Leute zu Wort kommen, die wegen Sachen, die sie gesagt oder getan hatten, „gecancelt“ wurden, sowie Aktivisten, die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für ihre Äußerungen anprangerten.

Es gebe so viel, was er bei dem Thema wirklich nicht verstehe, teilte Cleese mit. So sei zum Beispiel die „tadellose Idee“, zu allen nett sein zu wollen, in manchen Fällen ad absurdum geführt worden.

Der Mann mit dem akkurat gestutzten Schnauzbart und dem gescheitelten Haar hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit kontroversen Meinungen auf sich aufmerksam gemacht. Unter anderem war er ein vehementer Befürworter des EU-Austritts seines Landes.