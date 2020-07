„Captain Future“ seit heute wieder im Free-TV

Anzeige

Die Zeichentrick-Kultserie „Captain Future“ feiert heute ihr Free-TV-Comeback in Marathonform. An den nächsten Wochenenden wird genauso weitergehen.

Die Geschichten rund um das Raumschiff Comet und ihre Besatzung, allen voran der titelgebende Captain Future, laufen seit heute wieder bei Nitro. Der erste Episoden-Marathon ist gerade in seinen letzten Zügen. Aber keine Bange: schon Sonntagfrüh geht es weiter.

In bester Zeichentrick-Wochenendmanier laufen bei Nitro künftig samstag- und sonntagmorgens ab 7.45 Uhr sechs Folgen am Stück. Letztmalig hatte der RTL-Spartensender die Kultserie 2017 gezeigt. Es ist also auch einfach wieder an der Zeit gewesen, „Captain Future“ ins Programm zu nehmen – allein schon wegen der unvergesslichen und einzigartigen Titelmelodie aus der Feder von Christian Bruhn.