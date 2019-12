Car-Weekend mit Chuck Norris und David Hasselhoff im Januar auf History

Beim „Kampf der Kultkarren“ wartet History mit Chuck Norris und David Hasselhoff auf. Dabei trifft Letzterer auch seinen alten „Knightrider“-Wagen K.I.T.T. und TV-Weggefährten der 80er wieder.

„Knight Rider“ und „Walker, Texas Ranger“ machten sie in den 1980er- und 90er-Jahren zu Ikonen. Jetzt sind David Hasselhoff und Chuck Norris zurück. Am 18. und 19. Januar 2020 sind sie mit zwei unterschiedlichen neuen Sendungen Teil des Car-Weekends auf History, bei dem sich jeweils ab 16 Uhr mit zahlreichen Formaten alles um das Thema Auto dreht.

In „Kampf der Kultkarren mit David Hasselhoff“ zeigt der Schauspieler und Sänger, der derzeit auf Deutschland-Tour ist, wie der wohl bekannteste Pontiac Firebird Trans Am der Welt viele Ingenieure inspirierte. Außerdem tritt Hasselhoff mit K.I.T.T. in einem einzigartigen Rennen gegen Dirk „Face“ Benedict im „A-Team“-Van und Eric Estrada auf seinem „ChiPs“-Motorrad an.

Die Sendung „Chuck Norris präsentiert die abgefahrensten Militär-Fahrzeuge“ legt den Fokus auf einige der wohl innovativsten und verblüffendsten Fahrzeuge im Dienste der Streitkräfte. Zum Auto-Themenwochenende gehören zudem Sendungen wie „Rost ’n‘ Roll – Kasis Werkstattgeschichten“, „Speed Demons – Im Rausch der Geschwindigkeit“, „Hinter den Türen der Ford-Werke“ und „Tuning Extrem – Truck Makeover“.