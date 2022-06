Carolin Kebekus und „Tagesthemen“-Moderatorin singen Duett über Hunde-Urin

Anzeige

„Hunde pinkeln immer wieder, bis in der Stadt Viersen die Lichter ausgeh’n“: Den von Hunde-Urin stark beschädigten Laternen in der Stadt Viersen ist in der „Carolin Kebekus Show“ ein Song gewidmet worden.

„Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga und Kebekus sangen dazu zur Melodie des Katja-Ebstein-Schlagers „Wunder gibt es immer wieder“. Über den Auftritt in der jüngsten Folge der Kebekus-Show im Ersten berichtete die „Rheinische Post“.

Die Stadt Viersen hatte mitgeteilt, dass mehr als 100 Laternen aus Aluminium ausgetauscht werden müssen. Das Material hat den Angaben zufolge mit Hunde-Urin reagiert. Die Masten sollen durch Stahlmasten ersetzt werden. Aluminiummasten will die Stadt nicht mehr verwenden.

