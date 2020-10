CDU-Stargast in der „heute-show“

Anzeige

Das ZDF zeigt auch heute Abend wieder eine neue Folge der „heute-show“. Zu Gast ist ein CDU-Spitzenpolitiker.

Moderator Oliver Welke wird mit Norbert Röttgen über den „Dreikampf um den CDU-Vorsitz“ und über dessen Rolle als vermeintlicher Underdog in diesem Wettbewerb sprechen, wie das ZDF kürzlich bekanntgab.

Röttgen reiht sich dabei nach Politikerinnen und Politikern wie Claudia Roth, Wolfgang Kubicki, Hannelore Kraft, Jens Spahn oder Robert Habeck in die Schar von prominenten Gästen, die in dem Satireformat in der Vergangenheit zu Gast waren.

Dazu wird auch die heutige Ausgabe der Sendung natürlich wieder auf die Themen der Woche zurückblicken. Unterstützung bekommt Oliver Welke von Birte Schneider, Gernot Hassknecht und Olaf Schubert. Start der „heute-show“ ist diesen Freitag um 22.30 Uhr im ZDF.