„Cedar Cove“: Heute Serien-Neustart mit Weltstar Andie MacDowell bei Bibel TV

„Cedar Cove – Das Gesetz des Herzens“ (USA 2013-2015) – Die romantische Serie nach einer Romanreihe der Bestsellerautorin Debbie Macomber mit Andie MacDowell, Dylan Neal, Teryl Rothery, Sarah Smyth und anderen läuft ab heute wieder bei Bibel TV im Free-TV.

Andie MacDowell spielt dabei Olivia Lockhart, Richterin an einem Amtsgericht in der fiktiven Kleinstadt Cedar Cove. Ihr Leben dreht sich um ihre Familie, um die Freunde und vor allem: um ihre Arbeit – denn gerade wurde sie für den Posten der Bundesrichterin in Seattle nominiert. Herausforderungen und Konflikte bleiben bei so vielen Aufgaben nicht aus. Aus Olivias Freundschaft zu Jack Griffiths entwickelt sich langsam mehr. Griffiths ist frisch gebackener Herausgeber des „Cedar Cove Chronicle“, womit nun beide in der Öffentlichkeit des kleinen Ortes stehen. Ihr Plan, ihre Liebe geheim zu halten, geht jedoch nicht auf: Auf dem Titelblatt der Zeitung prangt eines Tages ein gemeinsames Foto von Olivia und Jack. Wie werden die Familien und die Einwohner der Stadt darauf reagieren?

Seine TV-Premiere feierte „Cedar Cove“ hierzulande bei Sat.1 Emotions. Im Free-TV zeigte der Disney Channel die Serie in Deutschland in Erstausstrahlung. Nun zeigt also Bibel TV die Schmonzette mit Weltstar Andie MacDowell in der Hauptrolle. Der Sender zeigt ab heute wöchentlich fünf Folgen im Programm – jeweils Montag bis Freitag, 19.15 Uhr/ samstags (12. Februar) nochmal im Block von 14.30 Uhr bis 18.15 Uhr).

Quelle: Bibel TV