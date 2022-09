Celtic gegen Rangers: Old-Firm-Derby heute live im Free-TV

Anzeige

Celtic Glasgow gegen Glasgow Rangers: Dieses Duell elektrifiziert die Massen in Schottland Mal zu Mal erneut wieder bis in die Haarspitzen, das Stadtderby läuft heute Mittag live im Free-TV.

Mit dem „Old Firm“ zwischen den beiden schottischen Topklubs Celtic Glasgow und Glasgow Rangers zeigt Sport1 diesen Samstag ab 13.30 Uhr ein internationales Fußball-Highlight live im Free-TV. Das legendäre Stadtduell gilt als das älteste Derby in Europa und wurde bereits über 400-mal ausgetragen.

Legendäres Schotten-Derby Celtic Glasgow – Glasgow Rangers auf Sport1 im Free-TV

Die Rivalität der beiden Klubs ist so groß, dass in Schottland sogar Gesetze erlassen wurden, die den Fans das Singen von bestimmten provokanten Liedern verbieten. In der vergangenen Saison sicherte sich Celtic vor den Rangers die Meisterschaft, im schottischen Pokal setzte sich hingegen der Europa-League-Finalist mit 2:1 nach Verlängerung durch. Spannung, Leidenschaft und gute Stimmung sind im Celtic Park garantiert. Steffen Bohleber kommentiert.

Florian König mal wieder nicht beim „Doppelpass“

Beim „Doppelpass“ ist tags darauf Moderator Florian König erneut unpässlich, wegen seines Formel-1-Jobs bei RTL. Sein Vorgänger Thomas Helmer vertritt ihn diesmal. Gemeinsam mit Co-Moderatorin Jana Wosnitza werden am Sonntag, um 11 Uhr, Steffen Freund, Felix Kroos, Stefan Effenberg, sowie Sonja Pahl (FFH), Timo Latsch (RTL) und Jan Christian Müller („Frankfurter Rundschau“) zur Talkrunde im Hilton Munich Airport Hotel begrüßt.

