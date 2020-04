„Christine“: Eins A Horror-Alternative für „Tatort“-Muffel auf Tele 5

Wenn John Carpenter einen Stephen King-Roman verfilmt, kann man sich fast schon sicher sein, dass dabei Grusel-Kino der Extraklasse heraus kommt. Prüfen lässt sich diese These diesen heute Abend auf Tele 5.

„Ich dachte immer, Mädchen sind auf andere Mädchen eifersüchtig, nicht auf Autos“: In diesem Fall aber ist die Eifersucht berechtigt, hat doch der 17-jährige Arnie nur noch eines im Kopf: sein geliebtes, sein knallrotes Auto. Das zudem auch noch einen weiblichen Namen trägt: Christine.

Nicht nur die Buchvorlage kommt von einem ausgewiesenen Gruselmeister (Stephen King), auch die Regie stammt von einem Horror-Maestro: John Carpenter weiß Werke wie „Halloween“ oder „The Fog – Nebel des Grauens“ in seinem Portfolio. In „Christine“ (1983) berichtet er davon, was der rote-weiße Plymouth Fury, in dem schon mehrere Menschen zu Tode gekommen sein sollen, mit seinem neuen Besitzer anstellt. Aus dem schüchternen Arnie wird bald ein arroganter, paranoider Kerl. Zur Darsteller-Riege gehört mit dem vor drei Jahren gestorbenen Harry Dean Stanton auch ein Kult-Mime des US-Kinos („The Straight Story“).

Der Horror-Klassiker läuft am Sonntag um 20.15 Uhr bei Tele 5 – und ist damit vielleicht eine ganz gute Alternative für „Tatort“-Muffel.