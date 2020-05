Christliche Themensendungen an Pfingsten im ZDF

An Pfingsten, wenn Christen die Entsendung des Heiligen Geists feiern, passt auch das ZDF sein Programm an das religiöse Fest an.

So will sich das Magazin „sonntags“ am 31. Mai um 9.03 Uhr unter dem Titel „Gottes Häuser“ mit Orten befassen, an denen sich Menschen zum Beten versammeln. Moderatorin Andrea Ballschuh wird durch die historische Reise durch die Welt der Gotteshäuser führen.

Ab 9.30 Uhr lädt dann Bischof Franz-Josef Overbeck zur Übertragung des katholischen Pfingstgottesdienstes. Aufgrund der Coronapandemie soll der Gottesdienst nicht wie geplant in der Abtei Hamborn stattfinden, sondern in der ehemaligen Hospitalkirche Bensheim.

Auch am Pfingstmontag geht das Sonderprogramm weiter. In der Dokumentation „Sehnsuchtsort Kloster – Von Menschen auf der Suche“ dreht sich ab 18.30 Uhr alles um die Frage, was die Menschen an Klöstern so fasziniert. Portraitiert werden dabei verschiedene Menschen, die sich auf ein Leben im Kloster vorbereiten oder sich schon lange in einem solchen aufhalten.