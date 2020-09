CL-Playoffs: Heute und Mittwoch live bei DAZN und Sky

Anzeige

Am heutigen Dienstag beginnen die Playoff-Spiele zur diesjährigen Gruppenphase der Königsklasse des europäischen Vereinsfußballs. DAZN und Sky teilen sich die Live-Übetragungen auch in diesem Fall auf.

Im Rahmen der Konferenz zeigt nur Sky alle zwölf Spiele und alle Tore der an der Zahl sechs Duelle live. Darüber hinaus überträgt Sky an beiden Hinspiel- und Rückspielabenden jeweils auch ein Einzelspiel live und exklusiv im deutschen Fernsehen.

Zum Auftakt handelt es sich dabei heute, 21 Uhr, um das Spiel zwischen FK Krasnodar und PAOK Saloniki und am Mittwoch (gleiche Sendezeit) um die Partie von KAA Gent gegen Dynamo Kiew. Zudem steht bereits fest, dass Sky das Rückspiel zwischen RB Salzburg – Maccabi Tel Aviv am darauffolgenden Mittwoch (30. September) live überträgt. Das weitere Rückspiel, das in voller Länge gezeigt wird, wird im Anschluss an die Hinspiele bekanntgegeben.

Bei DAZN läuft derweil an diesem Dienstag das Hinspiel der Salzburger live ab 21 Uhr, sowie die Partie Slavia Prag gegen FC Midtjylland. Am Mittwoch werden die beiden Spiele Olympiakos Piräus gegen Omonia Nikosia und Molde FK gegen Ferencvaros Budapest zur gleichen Sendezeit live gezeigt. Auch hier steht noch nicht fest, welche zwei Begegnungen nächste Woche live übertragen werden.