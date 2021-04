Claudia Effenberg und Carmen Geiss duellieren sich bei „Schlag den Star“

Anzeige

Seit heute steht fest, welche Prominenten in der nächsten Ausgabe von „Schlag den Star“ gegeneinander kämpfen werden: Claudia Effenberg und Carmen Geiss.

Claudia Effenberg erklärt ihrer Konkurrentin den Kampf, kündigt ProSieben heute an. „Jetzt ist es aus mit Shoppen und Champagner auf dem Bötchen. Jetzt kann dir auch der Robääääärt nicht mehr helfen, wenn ich dir im Kampf deine Haare – die sind doch echt, oder? – rupfe“, zitiert sie der Sender.

Team Monaco weiß allerdings zu kontern: „Liebe Claudia, jetzt musst du dich warm anziehen, das könnte mit deinem Dirndl allerdings etwas schwierig werden. Du bist vielleicht vier Monate jünger als ich, aber wenn ich mit dir fertig bin, mindestens vier Jahre älter!“

Am achten Mai soll das Duell steigen. Dann überträgt ProSieben die neue Ausgabe von „Schlag den Star“ ab 20.15 Uhr live aus Köln. In 15 Runden werden die Konkurrentinnen gegeneinander antreten. Die Gewinnerin erhält am Ende der Sendung 100.000 Euro. Erneut wird Elton als Moderator durch den Abend führen. Zuletzt hatten sich in den Ausgaben der ProSieben-Show Kevin Großkreutz und Pascal Hens sowie Sonja Zietlow und Jürgen Milski duelliert.