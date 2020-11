Countdown läuft: „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann ab Freitag

Anzeige

Als konsequente Weiterentwicklung des „Neo Magazin Royale“ schafft das neue Format von Jan Böhmermann den Sprung ins Hauptprogramm und bildet zusammen mit der „heute-show“ den Satire-Doppelschlag am Freitagabend.

Das „ZDF Magazin Royale“ hebt seinen Vorhang. Ab dem 6. November begrüßt Jan Böhmermann seine Zuschauer immer freitags um 23 Uhr zu seiner neuen Late-Night-Satire im ZDF. Gesellschaftlich relevante Themen, gepaart mit Witz und Ironie: „ZDF Magazin Royale“ verspricht 30 Minuten Fernsehunterhaltung vom Feinsten.

Jan Böhmermann stößt Debatten an, begrüßt streitbare Gäste im Studio und musiziert weiterhin mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Journalistisch fundiert und in gewohnt spitzer Manier will Jan Böhmermann mit „ZDF Magazin Royale“ den Finger in die Wunde legen.