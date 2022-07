Dahlmann-Comeback beim ServusTV-Fußballsommer – sechs Testspiele live

Anzeige

Ex-Sky-Kommentator Jörg Dahlmann ist zurück am Mikrofon: Für ServusTV wird der 63-Jährige in den kommenden Tagen zunächst zwei Testspiele live kommentieren.

Dabei handelt es sich um durchaus klangvolle Begegnungen: Nürnberg – Arsenal und Werder Bremen – Besiktas Istanbul (Sendezeiten weiter unten aufgeführt). Dem Sender ServusTV ist mit der Verpflichtung von Jörg Dahlmann auf jeden Fall ein Coup gelungen. Der Kommentator indes wird sich bestimmt auch freuen, nach dem sehr unrühmlichen Abgang bei Sky wieder seiner Berufung nachzugehen. Die „Bild“ berichtete am Montag zuerst über die Personalie.

Auf den Tennis-Sommer folgt der Fußball-Sommer

Auch in diesem Sommer überträgt ServusTV Deutschland zahlreiche Freundschaftsspiele der Bundesliga-Teams im Free-TV und bei ServusTV On. Fans können sich dabei auf spannende Begegnungen von Top-Vereinen im Free-TV freuen. Eine der Begegnungen ist das Top-Spiel RB Leipzig – FC Liverpool, das am 21. Juli ab 19.10 Uhr bei ServusTV Deutschland und bei ServusTV On übertragen wird. Als TV-Experte ist Roman Weidenfeller am Mikrofon dabei.

Ende Juli trifft RB Leipzig auf den FC Liverpool

Die Sachsen wollen das Freundschaftsspiel nutzen, um sich auf die neue Bundesligasaison vorzubereiten. Die Begegnung mit dem FC Liverpool stellt hierfür den passenden Leistungstest dar. Der Premier-League-Zweite der abgelaufenen Saison stellt sich nach dem Abgang von Leistungsträger Sadio Mané neu auf.

Die Live-Testspiele bei ServusTV Deutschland – Dahlmann kommentiert zweimal

Freitag, 08. Juli, ab 17.25 Uhr: 1. FC Nürnberg vs. FC Arsenal (mit Jörg Dahlmann)

Samstag, 09. Juli, ab 15.55 Uhr: SV Werder Bremen vs. Besiktas Istanbul (“)

Sonntag, 17. Juli, ab 16 Uhr: schauinsland reisen Cup Der Traditionen (mit MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach und Athletic Bilbao)

Montag, 18. Juli, ab 15.55 Uhr: Borussia Dortmund vs. FC Valencia mit TV-Experte Roman Weidenfeller

Donnerstag, 21. Juli , ab 19.10 Uhr: RB Leipzig vs. FC Liverpool mit TV-Experte Markus Babbel

Freitag, 22. Juli, ab 18.55 Uhr: Borussia Dortmund vs. FC Villareal mit TV-Experte Roman Weidenfeller

*alle Partien auch online bei ServusTV On zu sehen

