Dann kommt die Soko Linz nach Deutschland

Fünf Kriminalistinnen und Kriminalisten – ein Ziel: Die neue „Soko Linz“ tritt in diesem Winter ihren Dienst auch im ZDF an. Von der aufstrebenden Linzer Technikbranche bis ins Obdachlosenmilieu, zwischen Zeugenschutzprogramm und Serienkillerfahndung:

In der ersten Staffel ermittelt das österreichisch-deutsche Team des Polizeikooperationszentrums „Soko Linz“ um Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski in 13 grenzüberschreitenden Fällen in der modern-urbanen oberösterreichischen Hauptstadt.

Verstärkt wird das Duo Katharina Stemberger (als erfahrene und resolute Chefinspektorin Johanna „Joe“ Haizinger) und Daniel Gawlowski (als ruhiger und bedachter Kriminalhauptkommissar Ben Halberg) von Anna Hausburg (als junge Chefin und Kriminalhauptkommissarin Nele Oldendorf), Alexander Pschill (als gewissenhafter Gerichtsmediziner Richard „Richie“ Vitek) und Damyan Andreev (als aufgeweckter Kommissariatsassistent Aleks Malenov). Mit dabei sind auch die in Oberösterreich aufgewachsene Miriam Hie (als Yara Nejem, Facility-Managerin und heimliche Chefin des Kommissariats) sowie die Linzerin Paula Hainberger (als Bens Tochter Emilia Ertl).

Zweite Staffel „Soko Linz“ schon fast im Kasten

Regie bei der ersten Staffel der neuen ORF/ZDF-Krimiserie, die von Mai bis September 2021 in Linz und Umgebung gedreht worden ist, führten Markus Engel, Martin Kinkel und Claudia Jüptner-Jonstorff. In der zweiten Staffel, an der noch bis Ende September gearbeitet wird, führt die Spurensuche dann auch erstmals über die Grenze nach Tschechien. Bevor das ZDF im Winter 2022/23 in die Ausstrahlungen der Serie einsteigen wird, wird es also bereits 26 abgedrehte Fälle der „Soko Linz“ geben. Regie bei der zweiten Saison, die voraussichtlich bis Ende September gedreht wird, führen Kim Strobl, sowie wiederum Martin Kinkel und Claudia Jüptner-Jonstorff.

Der ORF zeigt die neuesten Folgen dann ab 2023, ab wann diese Folgen im ZDF starten ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kommuniziert. Ein fließender Übergang von erster zu zweiter Staffel wäre aber durchaus möglich.

Mit Material von ZDF und ORF

Bildquelle: df-soko-linz: ORF