Das Erste sendet heute „Brennpunkt“ zum Terror in Hanau

Aus aktuellem Anlass ändert das Erste sein Programm und zeigt heute Abend einen 15-minütigen „Brennpunkt“. Ein Mann steht unter Verdacht, am Mittwochabend neun Menschen in Hanau erschossen zu haben.

Die tödlichen Schüsse in Hanau haben ganz Deutschland erschüttert und waren offenbar rassistisch motiviert. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Polizei steht ein 43-Jähriger unter Verdacht, am Mittwochabend in Hanau in zwei Shisha-Bars neun Menschen erschossen zu haben. Der Tatverdächtige wurde tot neben der Leiche seiner Mutter aufgefunden.

Der „Brennpunkt“ heute Abend informiert über den aktuellen Stand der Ermittlungen und schaltet live nach Hanau. Unter Anderem spricht Moderator Markus Gürne mit Experten und Politikern darüber, wie es zu dieser Gewalttat kommen konnte.

Im Anschluss an die „Tagesschau“ wird heute Abend um 20.15 Uhr der „Brennpunkt“ im Ersten gesendet. Der Spielfilm „Über die Grenze – Rausch der Sterne“ wird im Anschluss, um 20.30 Uhr, gezeigt.