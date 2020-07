Programmänderung: RTL zeigt Jenkes Fleisch-Experiment erneut

Anzeige

Corona, Tönnies, Billigfleisch: Aus aktuellem Anlass zeigt RTL heute Abend „Das Jenke-Experiment“ rund um Massentierhaltung und Fleischkonsum erneut – und das obwohl Wilmsdorff längst zu Sat.1 abgewandert ist.

Nachdem im Schlachtbetrieb Tönnies in Nordrhein-Westfalen das Corona-Virus ausgebrochen ist, werden vor allem die Produktion und Preise von Billigfleisch besonders scharf kritisiert. Auch die Arbeitsbedingungen stehen in der Kritik.

Darauf reagiert RTL und ändert sein heutiges Programm: Um 20.15 Uhr wird eine Wiederholung von „Das Jenke-Experiment“ aus dem März gezeigt. Damals schauten rund 2,5 Mio. Menschen zu.

In dem Experiment will Jenke von Wilmsdorff am eigenen Leib erfahren, was ein übermäßiger Fleischkonsum mit ihm macht. Zwei Wochen lang isst der Journalist fast ausschließlich Fleisch, danach ernährt er sich 14 Tage lang vegan, immer flankiert von Leistungstests. Die persönliche Begleitung eines Mastschweins stellt Jenke schließlich vor ein Dilemma: Kann er die Sau Elsa sterben lassen?

Ist Fleischkonsum in großen Mengen ethisch noch vertretbar? Was macht das mit Gesundheit und Umwelt? Laut Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung lag der Fleischverzehr im vergangenen Jahr statistisch bei 60,1 kg pro Kopf.

Zur Massentierhaltung sagt Wilmsdorff: „Wer sich mit der Massentierhaltung auseinandersetzt und nicht die Augen verschließt, weil er es nicht ertragen kann, diese Bilder zu sehen, kann diesen Tieren nur einen schnellen Tod wünschen. Massentierhaltung ist Gewalt an Tieren. Wir dürfen dies nicht unterstützen, nur weil wir beim Fleischkauf sparen wollen. Die Tiere zahlen den Rest des Preises.“

Und obwohl Jenke angibt, dass billiges Discounterfleisch nie bei ihm zu Hause auf die Teller komme, so habe er doch eine Schwäche für verschiedene Würste und Currywürste. Bei dem Experiment lebt er nun auf einem Bauernhof und lernt das Mastschwein Elsa kennen. Er schäme sich, wie wenig er sich vorher mit den intelligenten und sehr sozialen Schweinen auseinandergesetzt habe. Wie wird sich Jenke nach dem Experiment entscheiden? Wird er Fleischesser bleiben oder sich in Zukunft vegan ernähren und so das Schwein Elsa weiterleben lassen?

Auch wenn Jenke von Wilmsdorff heute Abend noch einmal bei RTL zu sehen sein wird, hat der Journalist sich nach jahrelanger Tätigkeit von dem Sender verabschiedet. Das Experiment rund um den Fleischkonsum war sein letzter Beitrag für RTL.

Heute Abend, Mittwoch, 1. Juli, läuft um 20.15 Uhr bei RTL anstelle von „Die 25…“: Das Jenke-Experiment: „Tiere lieben und Tiere essen – Wie viel Fleisch muss sein?“. Auf TV Now ist die Folge auch verfügbar.