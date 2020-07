Das passiert heute bei „Die! Herz! Schlag! Show!“

Anzeige

„Die! Herz! Schlag! Show“ geht heute Abend bei ProSieben in die dritte Runde. In der neuen Folge stellt sich unter anderem Dschungelcamp-Prominenz den verrückten Challenges.

Auch in der dritten Ausgabe der Unterhaltungsshow wird es wieder zwei Teams geben, die gegeneinander antreten. Ziel ist es, seinen Herzschlag möglichst unter Kontrolle zu haben und dem Nervenkitzel der unterschiedlichen Aufgaben standzuhalten. Das eine Team besteht in dieser Woche aus Dschungelkönig Joey Heindle und Beinahe-Dschungelkönigin Larissa Marolt, die 2014 Fernsehdeutschland zwei Wochen lang in Atem hielt. Gemeinsam mit dem Comedian Özcan Cosar kämpfen die beiden gegen das Team Frank Rosin. Der TV-Koch bekommt dabei Unterstützung von Schauspieler Martin Klempnow und Popsängerin Jasmin Wagner.

Wie ProSieben mitteilt, müssen sich die Männer in dieser Woche unter anderem einem scherzhaften Wehensimulator stellen. Wer seinen Puls dabei am besten in Schach hält, der gewinnt das Spiel für sich und sein Team. Moderiert wird die Sendung in gewohnter Manier von Steven Gätjen. Sendestart ist heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.