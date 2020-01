„Das perfekte Dinner“-Rezepte kommen zu chefkoch.de

Ab Februar schenkt Vox der Koch-Doku mehr Sendezeit, doch damit nicht genug: Die veröffentlichten Rezepte zur Sendung können „Dinner“-Fans zu Hause nachkochen.

Längere Kochzeit, mehr Rezepte: Am 3. Februar zeigt Vox „Das perfekte Dinner“ in verlängerten Folgen immer montags bis freitags von 19 Uhr bis 20.15 Uhr. In der ersten Episode wird in der Region rund um den Bodensee gekocht und auch diesmal versuchen sich die Teilnehmer in ihren kulinarischen Kräften zu messen.

Wie immer sind Nachahmungen erwünscht: Zeitgleich zum Kochstart können Hobbyköche die Rezepte der Teilnehmer nicht mehr nur bei vox.de und kochbar.de aufrufen, auch auf Europas größter Koch-Plattform Chefkoch sind sie jetzt zu finden.

Pünktlich zum Sendungsbeginn erscheinen die „Dinner“-Rezepte unter www.chefkoch.de/perfektesdinner und können mit der intelligenten „Chefkoch SmartList“ direkt in eine Einkaufsliste umgewandelt werden. Zum Auftakt der Kooperation von Vox und Chefkoch sind die Rezepte der gesamten „Das perfekte Dinner“-Woche vom Bodensee bereits ab heute exklusiv vorab verfügbar.