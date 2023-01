Das Publikum hat entschieden: NDR zeigt Vierteiler „Polizeistreife Nord“

Anzeige

Welche Wochenserie wollt Ihr 2023 sehen? Das fragte der „NDR Doku Channel“ im Sommer seine Abonnentinnen und Abonnenten, als die Eine-Million-Marke überschritten war.

Das Ergebnis bei den mehr als 26.000 Abstimmenden: einen Mehrteiler über die Polizei! Jetzt ist die Doku-Serie fertig: Am Freitag, 27. Januar, startet in der ARD-Mediathek „Die Nordreportage: Polizeistreife Nord“, eine Produktion aller vier NDR Landesfunkhäuser. Ab Montag, 30. Januar, sind die vier Folgen jeweils um 18.15 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen.

Die Reporterinnen und Reporter haben für diese „Nordreportage“ norddeutsche Polizeieinheiten bei ihren vielfältigen Einsätzen begleitet: die wohl älteste Wasserschutzpolizei der Welt in Hamburg, die Autobahnpolizei auf der A7 in Schleswig-Holstein, eine Innenstadtstreife in Stralsund, der fünftgrößten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, und die Bundespolizei im Hauptbahnhof der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover.

Im Hamburger Hafen wird das größte Containerschiff der Welt, die „Ever Given“, kontrolliert. Das Schiff wurde vor allem dadurch bekannt, dass es im März 2021 den Suezkanal blockierte und damit massiv den Welthandel störte. Im Hauptbahnhof Hannover begleitet die NDR „Nordreportage“ die Polizei-Einsatzkräfte unter anderem beim größten Drogenfund des Jahres. Auf der A7 rund um Neumünster verfolgen die Beamtinnen und Beamten uneinsichtige Raser und sind bei schweren, manchmal sogar tödlichen Unfällen vor Ort. In Stralsund haben es die Einsatzkräfte der Polizei nicht nur mit aggressiven Personen und häuslicher Gewalt zu tun – sie kämpfen auch gegen ein verändertes Bild in den Köpfen vieler Menschen an. Sie werden nicht mehr nur als Verbrechensbekämpfer, sondern oftmals auch als Feindbild gesehen.

Die vier Folgen werden jeweils am Tag der Ausstrahlung im NDR Fernsehen auch im „NDR Doku Channel“ bei YouTube veröffentlicht. Sendetermine: ab Freitag, 27. Januar, ARD Mediathek; ab Montag, 30. Januar, täglich um 18.15 Uhr, NDR Fernsehen.

