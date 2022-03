„Der Alte“: Neuer Hauptdarsteller für ZDF-Krimi

Anzeige

Eine der erfolgreichsten ZDF-Krimireihen bekommt einen neuen Hauptdarsteller: Schauspieler Thomas Heinze ist ab den Dreharbeiten im Sommer 2022 der neue „Alte“.

Er übernimmt die Titelrolle von Schauspieler Jan-Gregor Kremp, der die Krimireihe auf eigenen Wunsch verlässt: „Nach zehn Jahren ‚Der Alte‘ ist die Zeit gekommen, auch mal an eine Veränderung zu denken – zumal die Sechzig in greifbare Nähe rückt“, so Jan-Gregor Kremp über seine Entscheidung.

Jan Gregor-Kremp hört bei „Der Alte“ auf

Den ersten Einsatz als Hauptkommissar Richard Voss hatte Kremp in der Folge „Königskinder“ und war fortan im Krimiklassiker des ZDF zu sehen. Als titelgebende Figur spielte er sich mit unverwechselbarem Charme in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I: „In seiner Rolle hat Jan-Gregor Kremp unvergessliche, tiefgründige, spannende, humorvolle und warmherzige Momente geschaffen und trägt seit 2012 wesentlich zum Erfolg der Reihe bei. Wir freuen uns auf weitere neue Folgen mit ihm, die bis Frühjahr 2023 erstausgestrahlt werden. Und wir sind besonders glücklich, mit Thomas Heinze eine Schauspielerpersönlichkeit gewonnen zu haben, mit der wir die Tradition einer charakterstarken zentralen Ermittlerfigur fortsetzen können.“

ZDF-Krimi läuft seit 1977

Kontinuität und beständige Modernisierung von der Bucharbeit bis hin zum Look kennzeichnen von Beginn an das Format, das seit April 1977 mit bisher 443 Folgen im ZDF ausgestrahlt wurde. Hauptkommissar der ersten Stunde war Erwin Köster, der von Siegfried Lowitz gespielt wurde. Im Februar 1986 folgte Rolf Schimpf als Hauptkommissar Leo Kress, danach, im März 2008, Walter Kreye als Hauptkommissar Rolf Herzog, im September 2012 Richard Voss als Chefermittler aus dem Ruhrgebiet in die Bayerische Landeshauptstadt.

Dann startet der neue „Alte“

Acht neue Folgen „Der Alte“ mit Jan-Gregor Kremp sendet das ZDF ab Freitag, 18. März 2022, 20.15 Uhr – darunter ein Serienspecial an Karfreitag sowie Ende April die 450. Folge der ZDF-Krimireihe. Alle Folgen sind jeweils eine Woche vor Ausstrahlung in der ZDFmediathek zu sehen.