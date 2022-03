„Der Bergdoktor“ gegen die Mafia: Thriller kommt ins Free-TV

Anzeige

Strafverteidiger in höchster Gefahr: Trotz Zeugenschutzprogramm kommt es zu einem Mordanschlag. Nur das unverhoffte Eingreifen eines neuen Freundes kann den ehemaligen Anwalt und seine Tochter retten. Dieser Mafia-Thriller bringt ein deutsches Darsteller-Duett ausweglose Situationen.

Mafia Thriller: Deutsche Besetzung

Hans Sigl spielt in seiner Rolle Klaus Burg, einen ehemaligen Münchner Strafverteidiger. Am kommenden Montag (7. März 2022) um 20.15 Uhr wird der Fernsehfilm „Der Feind meines Feindes“ im ZDF gezeigt. Inszeniert wurde der Mafia-Thriller von Regisseur Marcus O. Rosenmüller. Der Thriller greift die Handlung des Films „Flucht durchs Höllental“ auf und führt diesen weiter. Neben Sofie Eifertinger und Oliver Mommsen hauchen Schauspieler wie Katharina Nesytowa, Julia Stinshoff, Karen Böhne und andere den Rollen im Film ihr Leben ein. Bereits jetzt ist dieser „Fernsehfilm der Woche“ in der ZDFmediathek verfügbar.

Geheime Strukturen der Mafia

Seit einiger Zeit befinden sich Klaus Burg und seine 18-jährige Tochter Alina im Zeugenschutzprogramm. Gespielt werden die beiden Charaktere durch Hans Sigl und Sofie Eifertinger. Ein isländisches Fischerdorf ist ihre Wahl-Heimat, in der sie sich ein neues Leben aufbauen wollen. Dem Landeskriminalamt Bayern war es dank Burg gelungen, einen Clan der ‚Ndrangheta auszuheben. Sein tiefblickendes Wissen rund um diesen Fall macht ihn jedoch nach wie vor zum Ziel der Mafia. Schließlich hatte er Einblick in geheime Aufzeichnungen zu den Wirtschaftsbeziehungen mafiösen Strukturen, genannt „La Carta“.

ZDF-Thriller mit Kehrtwende

Das geheime Exil von Vater und Tochter fliegt aber auf. Die Ermordung des Duos kann nur verhindert werden, als bisher unbekannte Freunde auftauchen: Ein Team aus Söldnern kann im letzten Moment das schlimmste abwenden. Klaus Burg erfährt auf diese Weise, dass der Milliardär Gabriel Morales hinter dieser unverhofften Rettung steckt. Gespielt wird Morales von Oliver Mommsen. Dieser drängt auf ein baldiges Treffen in Italien. Zuerst widerwillig stimmt Burg diesem Treffen schließlich zu. Und das, obwohl er seine Tochter bei der bis zuletzt unbekannten Söldnergruppe zurücklassen muss. Morales überrascht ihn in Italien erneut und unterbreitet ihm ein verblüffendes Angebot.

