Der neue Wontorra: Sky Sport News startet heute Abend neues Talkformat

Anzeige

Diesen Sonntagabend startet auf Sky Sport News ein neues Talkformat mit Ricardo Basile. Erster Gast ist Marco Reus.

Ab sofort präsentiert Ricardo Basile auf Sky Sport News mit „Meine Geschichte – das Leben von …“ ein neues Talkformat. Einen Namen hatte er sich zunächst als Social-Media-Experte bei Jörg Wontorras mittlerweile abgesetzter Talkshow gemacht. Jetzt beerbt er ihn also.

Die Sendung wird an jedem Bundesliga-Wochenende immer sonntags um 22 Uhr auf Sky Sport News und im Livestream gezeigt. In der ersten Episode trifft Basile den Nationalspieler und Mannschaftskapitän von Borussia Dortmund Marco Reus. Am darauffolgenden Spieltag ist eine Episode mit Loris Karius geplant.

Die Sendung ist im Anschluss an die Ausstrahlung auch auf Sky Q und auf skysport.de abrufbar.