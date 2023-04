„Der Quiz-Champion – Das Promi-Special“ heute mit Esther Schweins und Béla Réthy

Anzeige

Das laut ZDF-Aussagen härteste Quiz Deutschlands mit Johannes B. Kerner hat heute ein paar Promis zu Gast: Im VIP-Special von „Der Quiz-Champion“ muss unter anderem Ex-Fußballkomentator Béla Réthy sein Wissen unter Beweis stellen.

„Der Quiz-Champion“ ist dieses Mal eine Spezialausgabe. Es treten prominente Kandidaten an, um Quiz-Champion zu werden. Dabei sind Esther Schweins, Béla Réthy, Janin Ullmann und Leonard Lansink, die in Deutschlands härtestem Quiz gegen die fünf Experten spielen. Wer setzt sich durch und gewinnt 25.000 Euro für den guten Zweck?Das Expertenteam besteht aus ChrisTine Urspruch (Literatur und Sprache), Wigald Boning (Erdkunde), Franziska van Almsick (Sport), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) sowie Frank Plasberg (Zeitgeschehen). Wie gut schlagen sich die Prominenten gegen die erfahrenen Experten? Die Antwort auf diese Frage macht den besonderen Reiz des Specials aus.

Am Ende wird sich nach den Qualifikationsrunden, in den Duellen und in einem möglichen Finale derjenige durchsetzen, der Wissen, geschicktes Taktieren und ein gutes Bauchgefühl beweist. Das Promi-Special von „Der Quiz-Champion“ beginnt heute um 20.15 Uhr im ZDF.

