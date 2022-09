Intime Homestory mit Vanessa Mai im Ersten

Anzeige

Die Doku „MAI time is now“ zeigt Vanessa Mai in intimen Homestories und Interviews. Sie liefert Einblicke in das „System Schlager“, spricht über falsche Freunde, schmerzhafte Zuschreibungen und die wichtigsten Menschen in ihrem Leben.

Die Doku-Serie zeigt exklusive Bilder aus dem Alltag der 30-jährigen Künstlerin Vanessa Mai und begleitet sie bei ihrem ersten Konzert seit Corona und seit der Tour-Absage nach ihrem Breakdown 2019. Als Shooting-Star der Schlagerszene wird Vanessa Mai mit Anfang 20 an die Spitze der Charts katapultiert. Alles sieht aus wie ein Bilderbucheinstieg in eine Bilderbuchwelt. Doch ganz oben angekommen, beginnt das Bild zu bröckeln. Bis Vanessa Mai 2019 zerbricht – an der Erwartungshaltung ihres Umfelds und an ihrem eigenen Perfektionismus.

Vanessa Mai erlitt 2019 einen Zusammenbruch

Doch statt der Schlagerszene den Rücken zu kehren, erfindet sie sich neu und kommt zurück. Sie steht weiter zum Schlager. Aber sie schreibt auch Hits mit Deutsch-Rappern, moderiert ihre eigene Talkshow und positioniert sich gegen Body-Shaming und versucht, die Szene neu zu gestalten. Die Doku-Serie „Vanessa Mai – MAI time is now“ zeigt der SWR in drei Teilen á 30 Minuten. Ab dem 22. Oktober sind die Episoden ab 8 Uhr morgens in der Mediathek verfügbar. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am gleichen Tag im Ersten im Anschluss an die „Tagesthemen“.

Die Schlagersängerin und der SWR kooperieren auch schon seit längerem auf dem Youtube-Kanal SWR Schlager. Lesen Sie in diesem DIGITAL FERNSEHEN-Artikel mehr dazu.

Quelle: ARD

Bildquelle: Mai Time is Now: ARD