Deutsche Film-Highlights starten den Sat.1-Sommer

Mit einer Erstausstrahlung, weiteren Free-TV-Premieren, Kino-Hits und Sender-Klassikern läutet Sat.1 ab Ende Mai in den cineastischen Sommer ein.

Der Sommer kann kommen: Die Schauspielgrößen des deutschen Films sorgen ab 25. Mai immer montags bei Sat.1 für sommerliche Hochstimmung. Mit dabei sind unter anderen Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Matthias Schweighöfer, Iris Berben, Henning Baum und Anna Schudt.

Neben Free-TV-Premieren, Kino-Hits und Sender-Klassikern zeigt Sat.1 als Highlight die Erstausstrahlung des eigenproduzierten Sat.1-Event-Movies „Im Schatten das Licht“ nach der Bestseller-Autorin Jojo Moyes. Darin begeben sich Anna Schudt, Kai Schumann und Henning Baum am 8. Juni um 20.15 Uhr auf einen Roadtrip der Gefühle.

Doch zunächst zieht Emilia Schüle am 1. Juni als verwöhnte Göre von der Villa in den Plattenbau in der Free-TV-Premiere des Kinofilms „High Society – Gegensätze ziehen sich an“. In der Erstausstrahlung von „Unter deutschen Betten“ am 15. Juni schwingt Veronika Ferres als gescheiterte Sängerin den Staubwedel gegen Heiner Lauterbach. Weitere Highlights der Sommermontage bei Sat.1 sind unter anderem „Traumfrauen“ mit Elyas M’Barek und Karoline Herfurth, „Mein Blind Date mit dem Leben“ mit Kostja Ullmann und Anna Maria Mühe sowie „Abi ’97 – gefühlt wie damals“ mit Tom Beck und Diana Amft.

Die ersten Deutsche-Fiction-Highlights bei Sat.1 im Überblick:

25. Mai, 20.15 Uhr – „Keinohrhasen“ mit Til Schweiger und Nora Tschirner

25. Mai, 22.35 Uhr – „Zweiohrküken“ mit Til Schweiger und Nora Tschirner

1. Juni, 20.15 Uhr – „High Society – Gegensätze ziehen sich an“ mit Emilia Schüle, Jannis Niewöhner, Iris Berben und Katja Riemann (Free-TV-Premiere)

1. Juni, 22.10 Uhr – „Schlussmacher“ mit Matthias Schweighöfer und Milan Peschel

8. Juni, 20.15 Uhr – Sat.1-Event-Movie „Im Schatten das Licht“ mit Anna Schudt, Kai Schumann und Henning Baum nach einem Roman von Jojo Moyes (Free-TV-Premiere)

15. Juni, 20.15 Uhr – „Unter deutschen Betten“ mit Veronika Ferres und Heiner Lauterbach (Free-TV-Premiere)