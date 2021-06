Deutsche TV-Premiere für Action-Show mit Dwayne Johnson heute bei Sport1

Anzeige

Wettkampf der Superlative: Die US-amerikanische Action-Show „The Titan Games“ mit Dwayne „The Rock“ Johnson startet heute bei Sport1.

Als erster deutscher TV-Sender präsentiert Sport1 ab heute immer Donnerstags um 20.15 Uhr die US-amerikanische Action-Show „The Titan Games“ mit Dwayne „The Rock“ Johnson im Free-TV. In einer Wettkampf-Serie der Superlative stellt der Hollywood-Star und Ex-Wrestler die Kandidatinnen und Kandidaten auf die Probe. Dabei geht es nicht nur an die physische, sondern auch an die mentale Belastungsgrenze. Denn am Ende winken dem Sieger neben dem Titel des Titanen auch ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar. Zum Start gibt es in dieser Woche eine zweistündige Auftakt-Show zu sehen, in den folgenden Wochen werden bis zu drei einstündige Episoden nacheinander ausgestrahlt. Sport1 zeigt die insgesamt neun Folgen der ersten Staffel außerdem mit der deutschen Synchronstimme von Dwayne „The Rock“ Johnson. Weiter Informationen zu „The Titan Games“ sind auch auf Sport1.de abrufbar.

Von den ersten Trials bis zur Championship

In jeder Folge betreten Wettkämpfer aus ganz Amerika die „Titan Arena“, wo sie einem der sechs amtierenden Titanen gegenüberstehen. Um die Herausforderung zu meistern, sind sowohl mentales Durchhaltevermögen als auch körperliche Stärke erforderlich. Wenn sie einen der amtierenden Titanen besiegen, wird dessen Platz als Mitglied der Elitegruppe der Titanen eingenommen. Allerdings ist dieser Sieg nur der Anfang. Denn sobald man ein Titan ist, muss man jede Woche in den Trials erfolgreich sein, um seinen Platz zu verteidigen. Beim Staffelfinale von „The Titan Games“, das am Donnerstag, 15. Juli, ab 22.15 Uhr auf Sport1 ansteht, kommt es zum ultimativen Showdown zwischen den Titanen. Sie treten gegeneinander an, um jeweils als letzter männlicher und weiblicher Kandidat zu triumphieren und ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar zu gewinnen.

„The Titan Games“ auf Sport1 im Überblick:

Tag, Datum Uhrzeit Programm Donnerstag, 24. Juni 20:15 Uhr Let The Titan Games begin, Trials 1 Donnerstag, 1. Juli 20:15 Uhr Trials 2 Donnerstag, 1. Juli 21:15 Uhr Trials 3 Donnerstag, 8. Juli 20:15 Uhr Trials 4 Donnerstag, 8. Juli 21:15 Uhr Trials 5 Donnerstag, 8. Juli 22:15 Uhr Trials 6 Donnerstag, 15. Juli 20:15 Uhr Trials 7 Donnerstag, 15. Juli 21:15 Uhr The Battle oft he Titans Donnerstag, 15. Juli 22:15 Uhr The Titan Games Championship