Deutschland – Rumänien: WM-Quali heute im Free-TV

Anzeige

Die DFB-Elf von Hans Flick muss heute wieder ran: In der WM-Qualifikation empfängt heute Deutschland Rumänien. Das Spiel läuft am heutigen Freitag im Free-TV und kostenpflichtigen Live-Stream – und ist für manche auch in UHD beziehbar.

In den letzten Jahren unter Weltmeister-Trainer Jogi Löw hatte die deutsche Nationalmannschaft immer weniger Zuschauer vor die TV-Bildschirme gelockt. Das mag durchaus auch mit dem unverbesserlichen Jogi und seiner Philosophie der „högschden Konzentration“ zu tun gehabt haben: Schließlich war Löws unerfüllbare Vision vom absoluten Kontrollfußball nicht schön anzusehen – und nichtmal der Erfolg wollte ihm so wirklich Recht geben. Nach dem WM-Titel 2014 ließ Löw taktisch disziplinierten aber offensiv ideenlosen Fußball spielen und der Weltmeister gebot mit seinem undynamischen Spiel schnell keinerlei Respekt mehr. Die deutsche Nationalelf tat sich so selbst gegen kleinste Gegner erschreckend schwer – und das TV-Publikum wandte sich vor lauter Grusel ab.

Bessere Quoten für Hansi Flick?

Mit Hansi Flick hat nun ein Trainer von Weltrang aus dem Vereinsfußball das Amt des Bundestrainer übernommen. Immerhin konnte Flick zuvor mit dem FC Bayern das Triple aus Liga, Pokal und Königsklasse holen und steht damit in der Tradition von Trainer-Größen wie Jupp Heynckes. Das Publikum zu versöhnen und damit die TV-Quoten wieder hinzubiegen könnte allerdings noch ein wenig dauern: Beim Debüt von Hansi Flick an der Seitenlinie lockte die DFB-Elf auch nur eine mäßige Zuschauerzahl vor den Fernseher. Seitdem sind allerdings einige torreiche Spiele gefolgt – und vielleicht schaut das vergrätzte TV-Publikum bald doch wieder zu. Ob es schon so weit ist, zeigt sich vielleicht schon bbeim heutigen WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Rumänien.

Deutschland – Rumänien heute live bei RTL

Wenn heute um 20.45 Deutschland Rumänien zum Gastspiel empfängt, ist Free-TV-Sender RTL live dabei: Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt bereits um 20.15 Uhr. Wer die Partie im Live-Stream sehen will, braucht dafür allerdings ein Abonnement von TV Now Premium. Letzteres gibt es für Neukunden 30 Tage kostenlos.

WM-Qualifikation in UHD

Das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Rumänien ist für Kunden von HD Plus auch in UHD empfangbar. Wer den neuen mobilen Service HD Plus ToGo bereits testet, kann das Länderspiel sogar auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in UHD-Qualität streamen.