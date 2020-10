DFB-Pokal: Bayerns Nachholspiel heute live bei Sky und im Free-TV

Anzeige

Der Terminkalender von Bayern München ist eng gestrickt. Heute geht es in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den haushohen Außenseiter 1.FC Düren – live zu sehen bei Sky und im Free-TV.

Genau zwischen Länderspielpause und dem vierten Spieltag in der Bundesliga wurde das Erstrundenspiel der Bayern gegen den Landespokalsieger des Verbands Mittelrhein, den 1.FC Düren, gequetscht. Der absolute Außenseiter hatte sich überraschend im Landespokalfinale gegen Favorit Alemannia Aachen durchgesetzt. Nun folgt also der Griff nach den Sternen.

Denn selbst wenn die Bayern mit einer B-Elf antreten, darf eigentlich nichts anderes als ein Schützenfest erwartet werden. Zu allem Überfluss müssen die Dürener auch noch in der Münchner Allianz-Arena antreten, da das vom DFB geforderte Hygiene-Konzept für den Fünftligisten nicht umsetzbar ist. So erging es in der ersten Pokalrunde auch schon vielen weiteren unterklassigen Vereinen, die bekanntlich normalerweise Heimrecht im Pokal genießen. Für Bayern München kommt derweil Sommerneuzugang Alexander Nübel wohl zu seinem Pflichtspieldebüt.

Ob es ein Wunder für Düren oder einen zweistelligen Sieg für die Titelhamster aus der bayerischen Landeshauptstadt geben wird, ist am heutigen Donnerstagabend ab 20.15 Uhr live bei Sky Sport 1 im Pay- sowie Sport1 im Free-TV zu sehen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.