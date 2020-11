DFB-Pokal-Nachholspiel heute live nur bei Sky

Anzeige

Schalke hat heute die Chance, gegen einen Viertligisten wieder zurück in die Spur finden zu können. Oder gibt es doch eine Sensation?

Nach langem Hickhack innerhalb des Bayerischen Landesverbands um die Frage nach dem rechtmäßigen Amateur-Teilnehmer am DFB-Pokal ist es nun soweit. Schweinfurt, ist und bleibt der Gegner von Schalke 04.

Die Knappen selbst befinden sich gerade in einer beispiellosen Abwärtsspirale. Seit dem 18. Spieltag der letzten Saison, direkt nach der Winterpause Januar wartet man in der Bundesliga auf ein Erfolgserlebnis. Am 4. Februar konnte man sich das letzte Mal im DFB-Pokal freuen. Da konnte Hertha BSC immerhin noch nach Verlängerung besiegt werden.

Nun geht es gegen „die Schnüdel“, wie die Schweinfurter genannt werden. Ein dankbares Los, aber auch eines mit einer großen Fallhöhe. Ab 16.30 Uhr wird bei Sky Sport 1 zu beobachten sein, ob es den Schalkern gelingt, den Bann zu brechen.

Alles andere käme aber auch einer Sensation gleich.