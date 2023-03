„Die Höhle der Löwen“ ersetzt Jury-Mitglieder

Anzeige

Eine neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“ steht vor der Tür. Zwei Mitglieder der Investoren-Jury waren zuletzt ausgestiegen. Nun erhält das Team der Vox-Gründershow neuen Zuwachs.

Auch in der diesjährigen Frühjahrs-Staffel von „Die Höhle der Löwen“ kämpfen wieder diverse Gründer mit ihren Start-up-Ideen um die Gunst der Investoren. Zu den alteingesessenen „Löwen“ um Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel gesellen sich nun zwei neue Gesichter: Janna Ensthaler und Tillman Schulz. Damit wächst das Juroren-Team wieder auf sieben Unternehmer.

Bisher hatte sich Ralf Dümmel seinen Jurorenplatz mit seinem Geschäftspartner Georg Kofler geteilt. Kofler gibt seinen Platz aber vorerst auf. Zuvor war auch schon Rennfahrer Nico Rosberg als Juror der Vox-Gründershow ausgestiegen.

Das sind die neuen Juroren

Janna Ensthaler hat bereits viermal gegründet und zählt laut „Manager Magazin“ zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Ihren Fokus setzt sie bei ihren Gründungen und Investitionen auf nachhaltige und digitale Technologien.

Tillman Schulz ist bei mehreren Firmen geschäftsführender Gesellschafter, darunter MDS Holding, PRO DIMI Pharma und Motido. Seine Fokusthemen sind Gesundheit, Lebensmittel und Fitnessnahrung. Mit 33 Jahren ist er der Welpe unter den „Löwen“.

„Die Höhle der Löwen“: Das passiert in Staffel 13

Staffel 13 von „Die Höhle der Löwen“ startet am 3. April bei Vox. Diesmal wird es ziemlich international, mit Start-ups in Mexiko, Malaysia und Island. Die Kandidaten stellen unter anderem einen Roboter vor, der durch Wände schauen kann, einen Golfschläger in Eisblock-Look und ein Motorrad. Außerdem kommen kulinarische Kreationen von regional bis fernöstlich auf den Tisch.

Neben den neuen Juroren sind in der „Höhle der Löwen“ einige Promis zu Gast. Darunter sind Musiker Joey Kelly, Fußballer und Model Rúrik Gíslason und Sternekoch Alexander Herrmann. Aber auch tierische Besucher werden erwartet. Etwa ein Bär, der einen Halbmarathon läuft und damit einen Weltrekord aufstellen soll.

