„Die Höhle der Löwen“ kehrt heute mit neuen Investoren zurück

Am Montagabend startet die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“ mit einer neuen Investorin und einem neuen Investoren im Team.

Die Gründershow „Die Höhle der Löwen“ kehrt am 3. April um 20.15 Uhr mit der Frühjahrsstaffel zurück. Janna Ensthaler und Tillman Schulz sind dabei die Neuen im Investorenteam, wie der Sender Vox ankündigte. Die weiteren Investorinnen und Investoren in der Show sind Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Judith Williams.

Janna Enstahler ist laut Senderinformationen mehrfache Unternehmerin und Investorin, die in nachhaltige Technologien, digitale Innovation und wichtige Zukunftsthemen investiert. Das Manager Magazin zählt sie zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft, erklärt der Sender.

Der jüngste Löwe in der „Höhle der Löwen“

Tillman Schulz ist laut Vox mit 33 Jahren der jüngste Löwe von „Die Höhle der Löwen“. Schulz ist geschäftsführender Gesellschafter mehrerer Unternehmen, darunter MDS Holding, HHMF Food Production, Motido und Springrock.

Vox-Unterhaltungschefin Kirsten Petersen: „Ich freue mich sehr, dass unser Löwen-Rudel weiter wächst und wir mit Janna Ensthaler und Tillman Schulz zwei starke Neuzugänge haben, die das Portfolio unserer Investor:innen nochmal erweitern. Mein herzlicher Dank gilt Georg Kofler, der den gemeinsamen Investorensessel vorerst komplett an seinen Geschäftspartner Ralf Dümmel abgibt und deshalb in der kommenden Frühjahrsstaffel nicht dabei ist. Wie für Nico Rosberg gilt auch für ihn: Georg Kofler ist jederzeit herzlich eingeladen, wieder in ‚Die Höhle der Löwen‘ zurückzukehren.“

Quelle: RTL Deutschland