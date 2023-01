Die kultigsten RTL-Momente mit Evelyn Burdecki

Anzeige

Heute, am 1. Januar, schwelgt das TV-Format „Unvergessen – Die Geheimnisse hinter den kultigsten RTL-Momenten“ in Nostalgie, moderiert von Harry Wijnvoord und Evelyn Burdecki.

Große Wiedersehensmomente feiern, wenn Moderatoren von damals auf Kandidaten von einst treffen: Das ist laut RTL das Konzept hinter der Sendung „Unvergessen – Die Geheimnisse hinter den kultigsten RTL-Momenten“. Wie war das damals wirklich? Was haben die Kameras damals nicht eingefangen? Was passierte hinter den Kulissen? Heute um 20.15 Uhr gibt es auf RTL Antworten auf diese Fragen.

Das RTL-Moderatoren-Team: Harry Wijnvoord und Evelyn Burdecki

Evelyn Burdecki ist schon seit 2014 eine regelmäßige Kandidatin in diversen Reality-TV-Formaten der Privatsender, sei es „Der Bachelor“ (2017), das „Dschungelcamp“ (2019) oder auch bei „Let’s Dance“ (2019) sowie „Wer wird Millionär?“ (2021). Dieses Jahr im Sommer suchte Evelyn Burdecki auf Sat.1 in einer Datingshow ihren Traummann. Zuletzt gab sie im Dezember das Rotkäppchen in der „Comedy-Märchenstunde“, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete.

Der Niederländer Harry Wijnvoord wurde in Deutschland durch die RTL-Sendung „Der Preis ist heiß“ bekannt, welche er von 1989 bis 1997 moderierte. Auch Wijnvoord nahm am „Dschungelcamp“ teil und das bereits 2004. Durch die rasant ansteigende Inflation wurde auch Harry Wijnvoord als „Der Preis ist heiß„-Moderator 2022 vor neue Probleme gestellt.

