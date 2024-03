„Die Passion“: Neue Ausgabe des Musik-Events heute im TV und bei RTL+

Am Tag vor Gründonnerstag zeigt RTL eine Neuauflage seines Bibel-Musicals „Die Passion“. 2022 sorgte die Show für allerlei Reaktionen.

Am Mittwochabend feiert „Die Passion“ bei RTL und RTL+ ihr Comeback als Neuinterpretation von Tod und Auferstehung Jesu – mit neuen Promis, neuen Liedern und neuen Schauplätzen. Nachdem vor zwei Jahren die Ruhrgebietsstadt Essen dem Leiden des Erlösers beiwohnte, inszeniert RTL die Großproduktion 2024 im nordhessischen Kassel. Als Jesus wird Moderator und Sänger Ben Blümel („Engel“) zu sehen sein, der damit die Nachfolge von Alexander Klaws antritt.

Als Verräter Judas hat RTL den Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht verpflichtet. Mutter Maria wird von No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa verkörpert. Für „Die Passion“ singen sie bekannte Popsongs, die mit der Jesus-Geschichte verwoben werden.

Ben Blümel spielt Jesus Christus. Foto: RTL/ Pascal Brünning

„Die Passion“ findet 2024 in Kassel statt

Die Hauptbühne (75 Tonnen Technik) wird in Kassel am zentralen Friedrichsplatz stehen, einem der größten innerstädtischen Plätze Deutschlands. Er ist auch zentraler Ort der fünfjährlich stattfindenden Kunstausstellung documenta, die zuletzt allerdings wegen Antisemitismus-Vorwürfen in die Kritik geriet.

8000 Tickets gab es für Zuschauer – nach Angaben der Kassel Marketing GmbH wurden alle gebucht. In der Stadt erhofft man sich vom Millionenpublikum der „Passion“ einen Schub für die Sympathiewerte der Stadt und den Tourismus. 2022 sahen im Schnitt fast 3 Millionen die RTL-Show.

Text: dpa/ Redaktion: JN

