Die schönsten Mädchen aus 15 Jahren „Germany’s next Topmodel“

Und es kam eine lange Dürre: Prosieben zeigt heute Abend unvergessliche Momente und die schönsten Mädchen aus 15 Jahren „GNTM“.

Zwischen Träumen und Tränen versuchten zahlreiche Mädchen in den letzten 15 Jahren den Catwalk zu meistern und Model-Mama Heidi Klum von ihrem Talent zu überzeugen. Einige Mädchen haben sich durch ihre Eigenschaften oder ihr Verhalten besonders in die Köpfe der Fans eingebrannt. In „Germany’s next Topmodel – die schönsten Mädchen, die unvergesslichsten Momente“ blickt Prosieben heute Abend noch einmal auf 15 Jahre „GNTM“ zurück.

Wie sah Micaela Schäfer doch gleich in Staffel eins aus? War Tessa aus Staffel vier wirklich die größte Drama-Queen? Wie haben sich die Nachwuchsmodels auf den Laufstegen geschlagen? Und warum wurde aus Klaudia mit „K“ aus Staffel 13 nur Gewinnerin der Herzen? In verschiedenen Kategorien geht es für die Kandidatinnen von „Germany’s next Topmodel“ um die Plätze eins bis fünf. Die Zeitreise zeigt außerdem auch noch einmal die abgefahrensten Shootings, die außergewöhnlichsten Catwalk-Performances und die actionreichsten Show-Momente.

„Germany’s next Topmodel – die schönsten Mädchen, die unvergesslichsten Momente“, heute um 20.15 Uhr auf Prosieben.