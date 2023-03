„Die Unbeugsamen“: 3sat zeigt Doku über BRD-Politikerinnen

Anzeige

Parlamentarismus aus Frauenperspektive: 3sat bringt passend zum Frauentag (8. März) die Doku „Die Unbeugsamen“ ins Internet und TV.

Der Film von Regisseur Torsten Körner („Angela Merkel – Die Unerwartete“) zeigt, wie Frauen einst in der von Männern dominierten Bonner Republik um ihre politische Teilhabe kämpfen mussten. Die Dokumentation soll den ganzen März über in der Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders 3sat verfügbar sein. Die lineare Ausstrahlung auf dem Sender findet am 8. März um 20.15 Uhr statt.

Christa Nickels und Ingrid Matthäus-Maier in „Die Unbeugsamen“ Foto: ZDF/ Johannes Imdahl, Broadview Pictures

„Die Unbeugsamen“ lief 2021 im Kino

Zu Wort kommen in dem Film über die alte Bundesrepublik Politikerinnen wie Rita Süssmuth (CDU), Ursula Männle (CSU), Renate Schmidt und Herta Däubler-Gmelin (beide SPD), Ingrid Matthäus-Maier (FDP/später SPD) und Christa Nickels (Grüne). Historische Aufnahmen zeigen auch Hildegard Hamm-Brücher (FDP), Waltraud Schoppe und Petra Kelly (beide Grüne). Im Kino lief der Film im Sommer vor zwei Jahren.

Merkel erschien zur Premiere

Zur Premiere am 16. August 2021 in einem Berliner Kino kam die damals noch amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel, deren Aufstieg in der Doku das Ende bildet. Sie sagte an dem Abend, was Politikerinnen in früheren Jahrzehnten erlebt hätten, sei „ein ganz spezielles Kapitel bundesdeutscher Geschichte“. „Gerade Politikerinnen hatten harte Auseinandersetzungen zu bestehen, und der Gegenwind in der scheinbar so beschaulichen Bonner Republik war gewaltig.“ Das Grußwort der ehemaligen Kanzlerin kann man hier sehen:

Text: dpa/ Redaktion: JN