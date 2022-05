Diese Stars wollen Joko wieder die Show stehlen

Anzeige

In der vierten Staffel der Unterhaltungssendung „Wer stiehlt mir die Show?“ machen drei neue Prominente Joko Winterscheidt (43) den Job streitig.

In den sechs Folgen, die ProSieben in der zweiten Jahreshälfte ausstrahlen will, sind Schauspieler Fahri Yardim (41, „Jerks“), Entertainer Olli Schulz (48, „Fest und Flauschig“) und Schauspielerin Nilam Farooq (32, „Contra“) dabei. Das erklärte ein Sendersprecher am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

In der Quiz-Show treten drei Promis und ein Zuschauer oder eine Zuschauerin gegen Moderator Winterscheidt in mehreren Kategorien an. Wer am Ende gewinnt, darf die Sendung eine Woche später nach seinen eigenen Vorstellungen moderieren. In den ersten drei Staffeln waren unter anderem Thomas Gottschalk, Anke Engelke, Bastian Pastewka und Mark Forster dabei. Die Dreharbeiten für die neue Staffel haben am Montag in Berlin begonnen.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel aus der Vorwoche: „Joko und Klaas vergraulen ProSieben-Zuschauer“.