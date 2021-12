„Dinner for One“ wird neu verfilmt – mit Joko und Klaas

Anzeige

Weil die beiden in ihrer Show gegen ProSieben verloren haben, müssen Joko und Klaas den Silvester-Klassiker „Dinner for One“ neu auflegen.

Am Dienstagabend lief das Staffelfinale von „Joko und Klaas gegen ProSieben“. Dieses Mal forderte die Sendung allerdings mit besonderen Umständen, wie der Untertitel „On Ice“ bereits verriet. Die Show fand nämlich ausnahmsweise komplett auf einer rutschigen Eisfläche statt. In den Spielen mussten die beiden Entertainer etwa eine bestimmte Strecke ohne Stürze über den Boden schlittern. Zudem durften sich Joko und Klaas in einer vorproduzierten Außenmission im Surfen behaupten.

In der Zielgruppe 14-49 Jahre dominierte die Show den Abend mit einem Marktanteil von 19,4 Prozent, teilte der Sender via Twitter mit. Am Ende verloren Joko und Klass den Wettkampf gegen ProSieben. Zur Strafe steht nun ein Filmdreh an.

Für den Privatsender sollen Joko und Klaas ein Remake des berühmten Sketches „Dinner for One“ drehen. Pünktlich an Silvester will ProSieben die Neuauflage dann zur Primetime um 20.15 Uhr senden. Wer von beiden welche Rolle übernimmt, ist derweil noch nicht bekannt.

Gewonnen!

Das bedeutet, Zeit für eine neue Tradition. Same procedure as every year? Silvester wird ab diesem Jahr besonders. Mit @jokoundklaas. Wir freuen uns auf eure Interpretation des Kult-Sketches. Lernt schon mal eure Texte. Wir erwarten Präzision. #JKvsP7 pic.twitter.com/oHbwsmIH2F — ProIMPFEN (@ProSieben) December 21, 2021