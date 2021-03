„Domian Live“ geht wieder auf Sendung

Anzeige

Nach mehr als drei Monaten Sendepause kommt Kult-Talker Jürgen Domian auf den Bildschirm zurück.

Am Freitag nach Ostern soll es im WDR Fernsehen weitergehen, teilte der Westdeutsche Rundfunk am Montag in Köln mit. Im Frühjahr sind demnach im Zwei-Wochen-Rhythmus insgesamt fünf TV-Ausgaben vorgesehen. Außerdem soll es erstmals auch fünf Podcast-Folgen geben.

„Ich freue mich, dass es endlich soweit ist und ich in dieser schwierigen Zeit nun wieder für die Leute da sein kann. Und zwar im Fernsehen und auch im Podcast“, wird Domian in der Mitteilung zitiert. Nach der Sommerpause ist den Angaben zufolge für den Herbst eine weitere Staffel „Domian live“ geplant. Der Podcast wird in den Wochen zwischen den TV-Ausstrahlungen veröffentlicht.