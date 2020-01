Dschungelcamp-Start trotz Kritik: RTL sendet „Nachtjournal“-Special im Anschluss

Als Reaktion auf die Teils heftige Kritik vor dem Start des diesjährigen Dscungelcamp wird sich diesen Freitag in einem „Nachtjournal“-Special den Bränden in Australien widmen.

Trotz verheerender Buschbrände in Australien startet RTL am Freitagabend (21.15 Uhr) erneut eine Staffel des Formats „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“. Die Ekelshow wird bereits zum 14. Mal aus dem australischen Dschungel übertragen und gehört trotz sinkender Zuschauerzahlen jedes Jahr zu den Quotengaranten des Kölner Privatsenders.

Vor Beginn der aktuellen Staffel hatten Politiker und Internetnutzer Kritik vorgebracht, dass es geschmacklos sei, die Unterhaltungsshow auszustrahlen. In Australien fürchten derzeit viele Einwohner um ihre Existenz, rund eine Milliarde Tiere sind laut Experten in den Feuern umgekommen. RTL will während der Staffel immer wieder auf die Thematik eingehen. Das erste Mal wird dies im Anschluss an die heutige erste Folge der Fall sein.

Wie das Branchenportal „dwdl“ zuerst berichtet, ist für heute ein „Nachtjournal“-Special geplant, indem es um die Brände in Australien gehen wird. Es soll nach dem Dschungelcamp und der eigentlichen Nachrichten-Ausgabe ab 0.10 Uhr gesendet. Darin soll dem Bericht zufolge auch über mögliche Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel und den häufig im Januar stattfindenden Brandkatastrophen in Australien gesprochen werden.