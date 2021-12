„DSDS“ mit Florian Silbereisen startet später als erwartet

Anzeige

Die Fans von Florian Silbereisen können sich schon ein bestimmtes Datum im Kalender ankreuzen. Dann legt der 40 Jahre alte Sänger, Moderator und Schauspieler als Juror mit der neuen Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ los, wie der Sender am Dienstag mitteilte.

Das ist ein ungewöhnlich später Starttermin für das Samstagabendformat. Seit mehr als zehn Jahren sind Zuschauer einen Staffelbeginn in den ersten Januartagen gewohnt. Es ist die 19. Staffel der Showreihe, bei der früher Dieter Bohlen (67) der Chefjuror war.

„DSDS“-Start mit Silbereisen verzögert sich

Möglicherweise hängt das Datum mit Silbereisens Moderationsjob am 15. Januar in der ARD-Samstagabendshow „Schlagerstart.2022 – Silbereisen legt los!“ zusammen. Silbereisen auf zwei Kanälen gleichzeitig – das hätte Fans womöglich verwirrt. Der „Traumschiff“-Star sitzt ab dem 22. Januar 2022 in der Jury mit Singer-Songwriterin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad. Die DSDS-Castings wurden im Sommer auf den Marktplätzen in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) und Burghausen (Bayern) aufgezeichnet. (dpa)

Stühlerücken in der Jury

Die Jury des mittlerweile fast 20 Jahre alten Casting-Formates hat unterschiedliche Köpfe der Unterhaltungsindustrie kommen und gehen sehen. Die einschneidenste Veränderung am Richtertisch von „Deutschland sucht den Superstar“ war jedoch die unerwartete Trennung von „Pop-Titan“ Dieter Bohlen. Dessen markige Sprüche im norddeutschen Regiolekt waren ursprünglich ein Highlight für Schadenfrohe vor dem TV-Bildschirm. Dass man bei RTL scheinbar neue Wege gehen will und dafür nicht mehr auf den etwas antiquierten Herrenwitz Marke Bohlen setzen will, war für viele Zuschauer eine Überraschung.

Eine weitere Personalrochade in der „DSDS“-Jury ergab sich, als der exzentrische Schlagerkönig Michael Wendler sich unter die Verschwörungstheoretiker begab und die Zusammenarbeit mit RTL (und den meisten anderen Partnern) mit einem großen Knall plötzlich vorbei war. Mit Florian Silbereisen hat der Privatsender indes ein allgegenwärtiges Gesicht aus dem deutschen TV für seine Castingshow gewinnen können.