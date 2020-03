Dua Lipa, Scooter und andere Stars feiern XXL Wohnzimmer-Festival auf ProSieben

Konzerte live erleben geht momentan nicht? Und ob! Am Freitag singen und spielen zahlreiche Weltstars aus ihren Wohnzimmern – und das Publikum ist zuhause hautnah dabei.

Es soll größer werden als Fernsehen und mehr als Musik: Mit internationalen und nationalen Stars will ProSieben am Freitag ab 20.15 Uhr das vielleicht größte Wohnzimmer-Festival der Welt veranstalten. Die Zuschauer sollen dabei mittendrin sein, auch wenn sie natürlich #zuhausebleiben. Steven Gätjen und Joko Winterscheidt laden zum „Großen ProSieben Wohnzimmer-Festival“ ein – und Musiker und Künstler spielen auf der ganzen Welt live für das deutsche TV-Publikum.

Für das Wohnzimmer-Festival haben bereits zugesagt – und angeblich werden es stündlich mehr: Dua Lipa („One Kiss“), Mando Diao („Dance with Somebody“), Scooter („How much is the Fish?“), Ava Max („Sweet but Psycho“), Johannes Oerding („Alles brennt“), Josh Groban („Brave“), The BossHoss („Don’t Gimme That“), Patricia Kelly („Essential“), Roachford („Pop Muzak“), Tom Gregory („Fingertips“), Rea Garvey („Ist It Love?“), Yvonne Catterfeld („Für dich“), Mark Forster („Chöre“), Nico Santos („Rooftop“), Thees Uhlmann („Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf“) und Giovanni Zarrella („Wundervoll – sei bellissima“). Auch sie hüten, wie alle anderen, das Haus. Sie schalten sich für das Wohnzimmer-Festival live zu Steven Gätjen und Joko Winterscheidt nach München.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: „Musik verbindet. Immer. Und in diesen Zeiten besonders. Wir wollen unseren Zuschauern das Zuhausebleiben leichter machen. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, die spontan zugesagt haben, auf dass wir dieses einzigartige Wohnzimmer-Festival feiern können.“