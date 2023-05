Edgar-Wallace-Film mit „Derrick“ heute im Free TV

Anzeige

Edgar Wallace und Horst „Derrick“ Tappert statt Tatort am Sonntag: ServusTV zeigt heute „Der Todesrächer von Soho“ zur Prime Time.

Ein Serienmörder geht wieder in London um, doch es ist nicht Jack the Ripper. In „Der Todesrächer von Soho“ hat der unbekannte Killer bereits drei Morde begangen. Jedes Mal wurde bei der Leiche ein gepackter Koffer gefunden. Doch beim letzten Fall hat jemand den Koffer vom Tatort gestohlen. Inspektor Ruper Redford (Fred Williams) identifiziert einen gewissen Dr. Bladmore (Siegfried Schürenberg) als den Dieb. Bedfords Freund, der Schriftsteller Charles Barton, gespielt von Horst Tappert, steht ihm bei den Ermittlungen zur Seite. Doch Barton scheint ein doppeltes Spiel zu spielen und eigene Ziele zu verfolgen.

„Derrick“ in Edgar-Wallace-Verfilmung „Der Todesrächer von Soho“ heute um 20.15 Uhr

© CCC Filmkunst GmbH – Vor dem mysteriösen Koffermörder ist in „Der Todesrächer in Soho“ niemand sicher

„Der Todesrächer von Soho“ wurde 1971 gedreht und basiert auf einem Roman von Edgar Wallace namens „Der Tod packt seine Koffer“ von 1961. Der spanische Regisseur Jess Franco war damals vor allem für seine pornographisch angehauchten Sadomaso-Horrorstreifen berüchtigt. Heute gilt Franco in der Rückschau als Meister des europäischen Exploitation-Films.

„Derrick“-Darsteller Horst Tappert passt mit seiner Krimi-Erfahrung bestens in die Rolle des detektivisch veranlagten Schriftstellers Charles Barton. In einer Nebenrolle ist übrigens auch Barbara Rütting zu sehen, die für Die Grünen bereits im bayerischen Landtag saß und 2017 zur Bundestagswahl für die V-Partei kandidierte.

ServusTV zeigt „Der Todesrächer von Soho“ heute um 20.15 Uhr im Free TV. Zeitgleich ist der komplette Film auch über servustv.com im Stream abrufbar.

