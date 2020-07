Edgar Wallace-Wochen bei 3sat

Anzeige

Bei 3sat kehren die kultigen Schwarz-Weiß-Krimis aus der Feder Edgar Wallace‘ zurück ins TV. Los geht es schon dieses Wochenende.

Den Auftakt der Edgar Wallace-Reihe bei 3sat macht ein „Hexer“-Doppelpack. Am Sonntag, 12. Juli, läuft zunächst ab 20.15 Uhr „Der Hexer“, ehe es ab 21.40 Uhr mit „Neues vom Hexer“ weitergeht.

Zwei Tage übernimmt dann „Der Frosch mit der Maske“ den Staffelstab. Er versetzt am Dienstag (14. Juli) London, ab 20.15 Uhr, in Angst und Schrecken. Die deutsch-dänische Produktion war 1959 im Übrigen der Auftakt zur so erfolgreich werdenden Filmreihe.

Wiederum zwei Tage später, am Donnerstag, den 16. Juli, folgt erneut um 20.15 Uhr „Das indische Tuch“. Am Dienstag, den 21. Juli, schließt „Das Geheimnis der Narzissen“ die Reihe ebenfalls zur Prime Time.

Die Sendetermine im Überblick:

„Der Hexer“ – Sonntag, 12. Juli, 20.15 Uhr

„Neues vom Hexer“ – Sonntag, 12. Juli, 21.40 Uhr

„Der Frosch mit der Maske“ – Dienstag, 14. Juli, 20.15 Uhr

„Das indische Tuch“ – Donnerstag, 16. Juli, 20.15 Uhr

„Das Geheimnis der Narzissen“ – Dienstag, 21. Juli, 20.15 Uhr