„Ein starkes Team“ jagt im ZDF heute entflohenen Mörder

Ein verurteilter Mörder darf an der Beerdigung seiner Mutter teilnehmen. Er nutzt die Gelegenheit zur Flucht. Kurz darauf stirbt eine Fahrradkurierin. Jetzt ist „Ein starkes Team“ gefragt. Die Kommissare ermitteln zum 92. Mal im ZDF.

Ihr 92. Fall führt das bewährte Ermittler-Duo Otto Garber und Linett Wachow (Florian Martens und Stefanie Stappenbeck) in die Welt der Fahrradkurierdienste. In Berlin bekommen sie es mit einem Lieferdienst zu tun, der seine Mitarbeiter ausbeutet. Eine junge Frau protestiert gegen die schlechten Arbeitsbedingungen. Dann wird sie erschlagen. Garber und Wachow sind aber eigentlich mit dem Fall eines flüchtigen Mörders beschäftigt.

Das ZDF zeigt den Krimi „Ein starkes Team“ mit dem Untertitel „Kurierfahrt in den Tod“ am heutigen Samstag um 20.15 Uhr. Das Drehbuch stammt einmal mehr aus der Feder von Autor Leo P. Ard, Regie führte Johannes Grieser. In der ZDF-Mediathek gibt es den Fall bereits seit einer Woche zu sehen.

Die Grenzwelt der Fahradkuriere

Die getötete Fahrradkurierin heißt Bahira und stammt aus Syrien. Seit zwei Jahren arbeitete sie für den Lebensmittellieferdienst „Ikarus“. Mit ihrem Chef Ron Williams (Hyun Wanner) hatte sie Streit wegen der Bezahlung. Und weil Williams den Laden verkaufen will, hat er ganz und gar kein Interesse an negativen Schlagzeilen. Könnte das ein Motiv gewesen sein, Bahira zu töten?

Garber und Wachow verfolgen auch den letzten Kunden, den Bahira beliefert hatte. Der soll der jungen Frau nachgestellt haben. Beim Verhör hat sich Garber nur schwer unter Kontrolle.

Das Ermittler-Duo lässt zudem seinen Kollegen Sebastian Klöckner (Matthi Faust) undercover als Kurierfahrer anheuern. Der bringt schon an seinem ersten Arbeitstag ein mögliches weiteres Motiv ins Spiel: Bahira hatte sei Kurzem einen neuen Freund. Student Mark (Anton Rubtsov), ebenfalls Fahrradkurier bei „Ikarus“. War Bahiras Ex-Freund Jörn (Vincent zur Linden) eifersüchtig? Dessen Fingerabdrücke finden sich jedenfalls auf der Tatwaffe.

Der „Ikarus“-Komplex

Und dann bekommt der Fall Bahira plötzlich eine Verbindung zu dem Fall des flüchtigen Mörders Benedikt Lauber (Tobias Oertel). Der durfte in Begleitung zweier Beamter die Beerdigung seiner Mutter besuchen. Es gelingt ihm, die Polizisten auszuschalten und zu fliehen. Ein Komplize hat ihm dabei geholfen. Der war ebenfalls Kunde bei „Ikarus“ und hat sich beliefern lassen.

Im Kommissariat ist derweil Sputnik (Jaecki Schwarz) im Stress: Garbers Ex-Volkspolizei-Kollege aus DDR-Zeiten macht ebenfalls auf Lieferdienst: Brotzeit auf Bestellung. Auch der stets so zugeknöpfte Chef Reddemann (Arnfried Lerche) sorgt für Gesprächsstoff im Team.

