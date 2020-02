Eine Erfindung bei „Das Ding des Jahres“ mit Sensationspotential

Eine Erfindung versetzt die Experten der ProSieben-Erfinder-Show in Staunen: Ein Folienbeutel ohne Plastik, der sich in der Natur restlos abbaut.

Welche geniale Idee wählt das Publikum in das Finale? Das innovative Verpackungsmaterial von Ehepaar Kleber scheint jedenfalls sehr gute Chancen zu haben – das Expertenteam, bestehend aus Lena Gercke, Joko Winterscheidt, Lea-Sophie Cramer und Hans-Jürgen Moog, ist von der Erfindung begeistert.

Drei Jahre lang entwickelte Erfinder Christoph Kleber gemeinsam mit seiner Frau Edna Kleber-Belizário ein umweltfreundliches und ressourcenschonendes Verpackungsmaterial: Statt aus Erdöl wird es aus Holz-Hackschnitzeln gewonnen. In Gewässern gehe von dem Beutel keine Gefahr aus, da das Material in wenigen Sekunden weich werde und problemlos von Tieren wie Fischen oder auch Menschen gegessen und sowohl im Wasser als auch im Magen zersetzt werden könne.

Für Lena Gercke ist das „die Lösung, nach der alle suchen und die alle möchten. Diese Erfindung muss massentauglich gemacht werden!“. In der vierten Ausgabe der ProSieben-Erfindershow „Das Ding des Jahres“ am Mittwoch, 19. Februar um 20.15 Uhr wählt das Publikum eine Idee in das Finale.