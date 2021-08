„Enthüllt – Die Suche nach Osama bin Laden“ bald im History Channel

Anzeige

Zum 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September zeigt der History Channel eine neue Dokumentation zur Jagd auf Osama Bin Laden – inklusive hochkarätiger Interviews. Am Tag selbst zeigt der Sender weitere thematisch passende Inhalte.

Dieses Jahr jährt sich der Anschlag auf das New Yorker World Trade Center und das Pentagon zum 20. mal. Für den History Channel ist das ein geeigneter Anlass, am 4. September ab 20.15 Uhr die neue Dokumentation „Enthüllt – Die Suche nach Osama bin Laden“ in deutscher Erstausstrahlung zu zeigen. Die zweistündige Dokumentation zeichnet einer Pressemitteilung des Senders zufolge die Bemühungen der Geheimdienste, der Politik und militärische Entscheidungen im Anschluss an die Anschläge nach und dokumentiert die Suche nach Osama Bin Laden bis zu seinem Tod nach.

Ein besonderes Augenmerk soll bei „Enthüllt – Die Suche nach Osama bin Laden“ auf die Methoden der Geheimdienste zur Aufspürung des Terroristen und die Planung und Durchführung der militärischen Operation gelegt werden, die zu seinem Tod führte. Interviews mit Entscheidungsträgern und Militärs werden dabei durch originale Aufnahmen und Animationen ergänzt. Für Interviews standen unter anderem Barack Obama, Hillary Clinto, Robert Gates, Leon Panetta und William McRaven zur Verfügung – zusätzlich dazu auch Geheimdienstoffizielle, Soldaten von Sondereinheiten und Armeepiloten.

Die Dokumentation wird auch am 11. September zu sehen sein. Zum 20. Jahrestag der Anschläge zeigt der History Channel einen Thementag.

Die Sendungen und Termine der Sonderprogrammierung zum 11. September im Überblick: