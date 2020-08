Erste Talkshows beenden Sommerpause

Anzeige

Gerade erst hatte ganz Deutschland Sommerferien, doch in einigen Bundesländern ist das neue Schuljahr schon am Start. Und langsam geht es auch im Fernsehen wieder los.

Am Mittwoch – 5. August – kehrt um 22.45 Uhr die ARD-Talkshow „Maischberger – Die Woche“ nach zwei Monaten Sommerpause zurück. Markus Lanz kommt im ZDF ab 11. August wieder, der ZDF-Polit-Talk „Maybrit Illner“ am 20. August und Frank Plasberg mit „hart aber fair“ im Ersten am 24. August. Im Vergleich Spätrückkehrer ist der ARD-Sonntagstalk „Anne Will“ am 6. September. Talkerin Will steht nach dem ersten neuen «Tatort» nach der Sommerpause im Programm, dem österreichischen Krimi „Pumpen“.

Die „heute-show“ ist erst ab 11. September wieder im ZDF zu sehen. Noch 15 Ausgaben der Nachrichtensatire sind bis Jahresende geplant.