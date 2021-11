ESC: Es gibt wieder einen TV-Vorentscheid mit Abstimmung

Anzeige

Nach Jahren des ESC-Frusts soll eine Rückkehr zu alten Gepflogenheiten wieder größere Hoffnung bringen. Teil des Ganzen wird auch wieder ein Vorentscheid in erneuertem Gewand.

Erstmals sind die Radio-Popwellen der ARD integraler Bestandteil des Auswahlverfahrens, das in diesem Jahr komplett neu gestaltet wurde. Zu den Popwellen gehören Antenne Brandenburg, Bayern 3, Bremen Vier, HR3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 und WDR 2. Fünf Musikexpertinnen und -experten dieser Hörfunkprogramme sowie Alexandra Wolfslast, Chefin der deutschen Delegation, bilden die deutsche ESC-Fachjury. Dies verkündete der beim Eurovision Song Contest federführende NDR diesen Donnerstag.

Großer ARD-ESC-Tag geplant

Die Fach-Jury sucht die besten fünf Bewerber aus. Diese Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich dann mit ihren Songs im Rahmen eines großen ARD ESC-Tages dem Votum des Publikums: der Hörerinnen und Hörer der neun Popwellen, der Online-Userinnen und -User und der Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer in den Dritten Programmen. Der ARD ESC-Tag wird voraussichtlich im März stattfinden. Die Siegerin oder der Sieger vertritt Deutschland dann am 14. Mai 2022 in der italienischen Metropole Turin.

Deutschland hat wieder einen TV-Vorentscheid! 🥳 Im März kann das ganze Land am großen ARD #ESC-Tag wählen, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest 2022 in Turin vertritt! 🇩🇪 Und die Bewerbung – startet JETZT! #ESC2022

ℹ️ https://t.co/fCoytwIJ7V pic.twitter.com/o3ua7QyRuU — ESC Deutschland (@eurovisionde) November 4, 2021

Zudem können sich alle Künstlerinnen und Künstler, die für Deutschland beim ESC 2022 auf der Bühne stehen möchten, ab sofort bewerben – mit einem eigenen „Lied für Turin“. Ihren Beitrag können sie über www.eurovision.de/bewerben einreichen.