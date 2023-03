ESC: Peter Urban kommentiert zum letzten Mal

Anzeige

Peter Urban wird den Eurovision Song Contest (ESC) in diesem Jahr zum 25. und letzten Mal für das deutsche Publikum kommentieren.

Der 74-jährige NDR-Journalist und Moderator begleitet den Eurovision Song Contest seit 1997, wie der NDR resümiert. Zu seinem Abschied will ihn der Sender am Abend vor dem Finale in Großbritannien am 12. Mai um 20.15 Uhr mit einem 90 Minuten langen Porträt würdigen. In „Lena, Stefan Raab und Co. – Peter Urbans 25 legendäre ESC Jahre“ soll sich Urban an seine größten und bewegendsten ESC-Momente erinnern, erklärt der Sender.

Peter Urban verabschiedet sich vom ESC

Peter Urban kommentiert: „Seit 1997 habe ich erlebt, wie stark der ESC an Bedeutung, Aktualität, Vielfalt und Qualität gewonnen hat, habe mich bemüht, den Wandel vom traditionellen Grand Prix zum weltweiten Top-Event der internationalen Musikszene den deutschen Zuschauern nahe zu bringen, mal informativ und sachlich, mal emotional und mit leiser oder lauterer Ironie. Ich hoffe, dass ich auch in den Jahren mit schwächeren deutschen Ergebnissen mit meinen Kommentaren mitgeholfen habe, das Interesse für diese faszinierende, einzigartige Veranstaltung, die in der Welt ihres Gleichen sucht, hochzuhalten. Ich bedanke mich für das Vertrauen und die langjährige Treue, es war mir eine Ehre und ein großes Vergnügen!“

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: „Ich bin ein großer Peter Urban-Fan und möchte ihm im Namen des ganzen NDR für sein herausragendes Engagement für den Eurovision Song Contest danken. Er kennt den Wettbewerb wie wohl kaum ein anderer. Seine Kommentare über die Beiträge sind aufschlussreich, kenntnisreich, trocken, auf den Punkt – und Kult. Ihm gelingt es, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und zugleich wohlwollend und respektvoll zu kommentieren. Seine Begleitung über eine ganze Generation hinweg hat den ESC geprägt. Wir werden ihn vermissen!“

