Europa League: RTL plant Übertragung der etwas anderen Art – Poldi vorerst raus

Anzeige

RTL plant nächsten Donnerstag die Übertragung von 1 ⅙ Europa-League-Spielen. Lukas Podolski ist derweil vorerst nicht mehr Teil des Teams. Ein Nachfolger steht aber schon bereit.

Für das Format „Matchday“ konnte RTL Deutschland einen nach eignen Angaben fachlich versierten wie passgenauen Poldi-Ersatz verpflichten: Ansgar Brinkmann wird ab dem Start der K.o.-Runden-Play-offs das Team um Anna Kraft, Robby Hunke und Arnd Zeigler verstärken. Bereits ab 17:30 Uhr startet der internationale Fußball-Abend mit der unterhaltsamen Talk-Runde auf RTL+. Podolski wird bis zum Ende der aktuellen Spielzeit als Experte pausieren, da sich die Termine mit seinen Einsätzen beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze in der entscheidenden Phase der polnischen Liga nicht mehr koordinieren lassen.

(dpa) Beim Start K.o.-Runde in der Europa League mit zunächst nur zwei Fußball-Bundesligistenzeigt der TV-Sender RTL das Hinspiel von RB Leipzig gegen Real Sociedad San Sebastián am 17. Februar (21 Uhr). Zuvor überträgt der Free-TV-Sender die Schlussphase der Partie Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers (18.45 Uhr), wie RTL am Donnerstag mitteilte.

Die komplette BVB-Übertragung läuft beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+, ehemals TV Now. Auch die übrigen Partie laufen dort. Das Rückspiel der Dortmunder in Glasgow am 24. Februar (21 Uhr) soll komplett im Free-TV bei RTL zu sehen sein. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen greifen erst in der kommenden Runde wieder ins Geschehen ein.

Die Play-offs zur K.o.-Runde in der Europa League bei RTL(+):

17. Februar:

RTL

RB Leipzig – Real Sociedad San Sebastián (21 Uhr – Marco Hagemann & Steffen Freund)

RTL+

Borussia Dortmund – Glasgow Rangers (18:45 Uhr – Klaus Veltman)

RB Leipzig – Real Sociedad San Sebastián (21 Uhr – Michael Born)

FC Barcelona – SSC Neapel (18:45 Uhr – Christian Straßburger)

FC Sevilla – Dinamo Zagreb (21 Uhr – Philip Konrad)

Fenerbahçe Istanbul – Slavia Prag (18:45 Uhr – Julian Engelhard)

FC Porto – Lazio Rom (21 Uhr – Christina Graf)

PSV Eindhoven – Maccabi Tel Aviv (18:45 Uhr – Heiko Wasser)

Atalanta Bergamo – Olympiakos Piräus (21 Uhr – Stefan Galler)